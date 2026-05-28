Грушко: Попытки НАТО захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям

При этом дипломат оценил вероятность реализации подобного сценария силами Североатлантического альянса «как нулевую».
В своём выступлении Грушко подробно описал текущую военно-политическую ситуацию в Балтийском регионе, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.
«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Дипломат отметил, что на постоянной основе в Польше и странах Балтии размещаются силы бригадного уровня, а разведывательные операции становятся все более интенсивными. Эти действия НАТО создают напряженность в непосредственной близости от российских границ.
Отвечая на вопрос о возможностях альянса по захвату Калининградской области, Грушко был категоричен: «Я оцениваю их как нулевые. Я исхожу из того, что всё-таки в НАТО это, особенно в военной среде, понимают».
При этом он предупредил, что даже попытка блокады российского эксклава повлечёт необратимые последствия для инициаторов подобных планов.
«Любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведёт к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — заявил Грушко.
Под «незатратными» ресурсами дипломат, как отмечают эксперты, вероятно, подразумевает неядерные средства поражения высокой точности, а также асимметричные ответные меры, которые могут быть применены без масштабного развёртывания обычных вооружённых сил.
Жёсткое заявление Грушко стало прямым ответом на недавние высказывания министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung литовский министр заявил, что НАТО должно «показать русским» способность альянса «проникнуть в небольшую крепость», которую Россия создала в Калининграде.
Будрис утверждал, что в случае необходимости у НАТО имеются средства для «уничтожения российских баз ПВО и ракетных баз» в регионе. Эти слова уже вызвали резкую критику в Москве, где их назвали «заявлением на грани безумия» и «суицидальной паранойей».
В ответ на это в Госдуме РФ посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», напомнив, что любое прямое столкновение с НАТО приведёт к применению ядерного оружия.
Заявления российских дипломатов происходят на фоне последовательного наращивания военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Ранее в мае посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил о «форсированном наращивании боевых и инфраструктурных возможностей» альянса в прилегающих к Калининградской области районах.
С января 2026 года в Балтийском море стартовала операция «Балтийский часовой», в рамках которой корабли и самолёты НАТО на постоянной основе патрулируют акваторию. В Москве эти действия расценивают как провокационные и требующие адекватного ответа. Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Токовинин уже анонсировал, что «с российской стороны будут предприниматься ответные меры».
Таким образом, Калининградская область, являющаяся самым западным форпостом России, вновь оказалась в эпицентре растущей конфронтации между Москвой и Североатлантическим альянсом.