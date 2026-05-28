«Автотор-Арена» стала главной площадкой Российско-Китайских молодёжных игр

Торжественная церемония открытия прошла 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле». В соревнованиях участвуют более 700 молодых спортсменов. Программа включает 12 видов спорта. Игры приурочены к 80-летию Калининградской области. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам напомнил, что проект стартовал в 2006 году в Тяньцзине и за два десятилетия стал важной площадкой гуманитарного взаимодействия двух стран. На церемонии присутствовали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Дегтярев отметил, что в программу игр впервые в демонстрационном формате включили самбо. Также среди дисциплин представлено ушу — одно из самых узнаваемых китайских боевых искусств. Губернатор Беспрозванных назвал турнир событием, объединяющим спорт и развитие молодёжных контактов между странами. Чжан Цзяшэн поблагодарил российскую сторону за подготовку соревнований и подчеркнул важность игр для укрепления связей между новыми поколениями России и Китая.
Первые соревнования прошли именно на «Автотор-Арене» — главной площадке игр. Здесь в дни турнира представлены художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, спортивная борьба, бокс, самбо и ушу. Универсальный зал площадью 2700 квадратных метров специально подготовили для гимнастического турнира: установили ковры для выступлений и разминки, оборудовали судейскую зону и трибуны.
Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова назвала эти соревнования «маленькой Олимпиадой» и отметила современный уровень комплекса. Представители китайской команды также высоко оценили приём и условия.
Параллельно в этом же дворце спорта стартовали соревнования по скалолазанию на трудность. Спортсмены проходят трассу высотой 16,5 метра. В составе российской сборной выступает калининградка Александра Нетепенко. Соревнования по скалолазанию продлятся до 30 мая. В программе также боулдеринг — дисциплина с короткими сложными маршрутами без веревок и обвязок.
«Автотор-Арена» построена и оснащена за счёт собственных средств компании «Автотор», которая является партнёром Российско-Китайских игр. Площадь комплекса превышает 42 тыс. кв. метров, что позволяет проводить соревнования более чем по 40 видам спорта.
Добавим, в дни турнира на территории арены также работают интерактивные зоны для детей.