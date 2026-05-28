«Автотор-Арена» стала главной площадкой Российско-Китайских молодёжных игр

Торжественная церемония открытия прошла 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле». В соревнованиях участвуют более 700 молодых спортсменов. Программа включает 12 видов спорта. Игры приурочены к 80-летию Калининградской области. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам напомнил, что проект стартовал в 2006 году в Тяньцзине и за два десятилетия стал важной площадкой гуманитарного взаимодействия двух стран. На церемонии присутствовали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.