В Калининграде молодой учёный из Москвы лишился 2,5 млн рублей после звонков лжесотрудников банка и силовиков

столичных вузов. Мужчина сообщил, что неизвестные обманным путём похитили его сбережения — около 2,5 миллиона рублей.
Как установили полицейские, злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме. Сначала потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся курьером, и сообщил о поступлении посылки. Под предлогом оформления доставки мошенник убедил мужчину продиктовать код из СМС-сообщения.
Получив доступ к данным, преступники продолжили аферу. Заявителю позвонила «сотрудница службы безопасности банка» и сообщила о якобы оформленной на его имя доверенности. Затем с потерпевшим связался лжесотрудник силовых структур, заявивший, что доверенность оформлена на фигуранта уголовного дела об экстремизме, а сам заявитель подозревается в финансировании иностранного государства.
Завершающим этапом стал звонок от «следователя», который убедил мужчину передать все сбережения «курьеру» для проверки купюр с обещанием вернуть их через несколько дней. Поверив преступникам, потерпевший передал курьеру около 2,5 миллиона рублей. Для получения этой суммы он оформил кредит на сумму более 1,9 миллиона рублей под залог своего имущества.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).