Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде молодой учёный из Москвы лишился 2,5 млн рублей после звонков лжесотрудников банка и силовиков

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 29-летний житель Московской области, научный сотрудник одного из.

Источник: Kaliningradnews

столичных вузов. Мужчина сообщил, что неизвестные обманным путём похитили его сбережения — около 2,5 миллиона рублей.

Как установили полицейские, злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме. Сначала потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся курьером, и сообщил о поступлении посылки. Под предлогом оформления доставки мошенник убедил мужчину продиктовать код из СМС-сообщения.

Получив доступ к данным, преступники продолжили аферу. Заявителю позвонила «сотрудница службы безопасности банка» и сообщила о якобы оформленной на его имя доверенности. Затем с потерпевшим связался лжесотрудник силовых структур, заявивший, что доверенность оформлена на фигуранта уголовного дела об экстремизме, а сам заявитель подозревается в финансировании иностранного государства.

Завершающим этапом стал звонок от «следователя», который убедил мужчину передать все сбережения «курьеру» для проверки купюр с обещанием вернуть их через несколько дней. Поверив преступникам, потерпевший передал курьеру около 2,5 миллиона рублей. Для получения этой суммы он оформил кредит на сумму более 1,9 миллиона рублей под залог своего имущества.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше