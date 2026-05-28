В Советске приступают к проектированию нового медицинского центра

представителями Минэкономразвития РФ осмотрел площадку будущего медицинского центра в Советске. Контракт с генеральным подрядчиком — Группой компаний «ЕКС» — был заключён в мае 2026 года. Завершить проектирование и приступить к строительству планируется в следующем году.
Как отметил губернатор, медицинский центр давно необходим не только Советску, но и всему востоку области. «Жители этих территорий годами ждали, когда смогут получать сложную диагностику и современное лечение не в Калининграде за полтора часа езды, а рядом с домом. Наша задача — сделать так, чтобы жители не тратили полдня на дорогу, а спокойно дошли до поликлиники и получили помощь качественно и своевременно», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
Новый медицинский комплекс будет рассчитан на приём пациентов из Советска, Краснознаменска, Славска и Немана — всего 83 тысячи человек, из которых 16 тысяч — дети. Здесь появятся: круглосуточный стационар на 200 коек;дневной стационар на 76 коек;взрослая поликлиника на 342 посещения в смену;детская поликлиника на 130 посещений в смену.
По результатам рабочего совещания принято решение вводить объект поэтапно по мере готовности. На первом этапе планируется открыть круглосуточный стационар.
Также подтверждено, что имеющихся мощностей в округе достаточно для подключения центра к инженерным сетям. До конца текущего года подрядчик подготовит стройплощадку к началу работ.