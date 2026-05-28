Сократят зарплаты на 40% и откажутся от части льгот: что происходит в парламенте Венгрии

Депутатам парламента Венгрии хотят сократить зарплаты и существенно урезать финансовые льготы. Соответствующий законопроект, подготовленный фракцией правящей партии «Тиса», размещен на сайте высшего законодательного органа страны.
Новация предполагает, что зарплаты парламентариев, которые «рассчитываются с учетом доли ВВП на душу населения за предыдущий год, а также коэффициентов за работу в различных должностях и в парламентских комитетах», сокращаются на 40% от нынешнего уровня. По данным венгерских СМИ, базовая ставка при этих расчетах составляет около 5 тысяч евро.
Также проект одновременно предлагает уменьшить источники дополнительных доходов членов парламента. Отменяются компенсации расходов на мобильную связь и бензин. Траты на гостиницы во время командировок сокращаются на 31%, на аренду офиса — на 52%, на зарплаты помощникам — на 30%, пишет ТАСС.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что новый парламент Венгрии утвердил законопроект об остановке процесса выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Ранее процедуру выхода из МУС инициировало предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.