Начались работы по устройству фундаментов ФОКа на Родионова в Нижнем

Спецзастройщик «Дирекция по строительству» приступил к нулевому циклу строительства ФОКа на ул. Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сейчас на 95% завершены работы по укреплению грунтов. Рабочие приступили к устройству фундаментов. Новый ФОК будет двухэтажным. Внутри разместят спортзал с трибунами на 750 человек и крытый каток.
Здание сможет вместить 170 спортсменов без учета зрителей. Общая площадь объекта составит 8,5 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что ФОК планируют достроить в 2026 году.