Юрист раскрыл, чем грозит отправка интимных фото при знакомстве

Отправка незнакомым людям откровенных сообщений и интимных фото в надежде завязать разговор может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до уголовного преследования. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил юрист Ярослав Остапенко.
Он напомнил, что статья 242 Уголовного кодекса РФ запрещает незаконно создавать и распространять порнографию. Даже если человек отправит кому-то одну откровенную фотографию без его разрешения, это уже может привести к уголовному делу, предупредил юрист.
Остапенко рассказал, что согласно первой части статьи 242 УК РФ нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до двух лет. Если же жертвой преступления стал ребенок, наказание становится намного суровее — до шести лет колонии. Если же речь идет о материалах с участием детей, то применяется уже другая статья — 242.1 УК РФ, где сроки заключения могут достигать 15 лет.
При этом эксперт уточнил, что для состава преступления нужен умысел: осознанная отправка конкретного материала конкретному адресату. Если же человек случайно отправил не ту картинку, это еще не значит, что он преступник.
Когда получатель изображения обращается в полицию, обычно проводится психолого-сексологическая экспертиза. Если эксперт определяет, что материал является порнографическим, это может привести к началу реального расследования.
«Дополнительно возможна квалификация по статье 137 УК РФ, если на фото изображен другой человек, который не давал согласия на распространение. А если дальше появляются угрозы, давление или шантаж, могут возникнуть уже статьи 133 и 163 УК РФ», — заключил Остапенко.
