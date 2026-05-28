Путин: За лидерство в области ИИ уже разворачивается соперничество государств

Среди государств и крупных транснациональных корпораций уже формируется соперничество за лидерство в сфере искусственного интеллекта. С таким заявлением в четверг, 28 мая, выступил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

По словам российского лидера, это новая, но перспективная сфера интеграционного взаимодействия.

— Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентноспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций, — приводит слова Путина РИА Новости.

В рамках выступления на форуме глава государства также заявил, что замена низкоквалифицированных кадров на искусственный интеллект необратима и неизбежна. И, по словам Путина, Россия одна из немногих стран, которая способна создавать свои суверенные платформы развития ИИ. Развитие нейросетей требует огромного потребления энергии, у России в этом плане есть конкурентные преимущества.

В апреле глава государства поручил правительству сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта. Он добавил, что технологии ИИ стремительно развиваются, и Россия будет уверенно двигаться вперед только при условии развития собственных языковых моделей.