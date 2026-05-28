Кабмин запретил использовать пиротехнику в лесах весной и летом

Проект постановления уже прошел обсуждение на regulation.gov.ru. В пояснительных материалах Минприроды говорило о тенденции более раннего старта пожароопасного сезона. В 2024 году он начался, к примеру, 17 января, а в 2025 году — уже 7 января (в Краснодарском крае). Растет и продолжительность пожароопасных периодов. Основная причина возгораний, поясняли в Минприроды, это человеческий фактор (в том числе поджоги травы и неосторожное обращение с огнем). В 2025 году на землях лесного фонда по вине человека возникло 92% всех весенних пожаров. По данным на 27 мая, сообщили «Ъ» в Минприроды, в России потушен 61 лесной пожар в 17 регионах и проводятся работы по тушению еще 42 пожаров в 13 субъектах.