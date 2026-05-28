Обновлённая парковая зона Адыгейска станет площадкой первого гастрономического фестиваля «Очаг дружбы»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что фестиваль развернётся на территории обновлённой парковой зоны Адыгейска. Это пространство уже сегодня активно формируется как современная общественная зона, удобная для проведения массовых мероприятий. Для того чтобы гости могли легко добраться до места праздника, организован специальный трансфер. Шаттлы будут курсировать от торгового центра «Мега Адыгея» в Тахтамукайском районе, а также от ТЦ «Оз Молл» в Краснодаре до площадки проведения фестиваля и обратно.