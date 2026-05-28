Обновлённая парковая зона Адыгейска станет площадкой первого гастрономического фестиваля «Очаг дружбы»

В последний день весны, 30 мая, в городе Адыгейске состоится первый гастрономический фестиваль под названием «Очаг дружбы». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и задумано как масштабный праздник, объединяющий различные национальные культуры, вековые традиции и сам дух добрососедства. Организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу, которая призвана отразить всё богатство и уникальную самобытность народов страны.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что фестиваль развернётся на территории обновлённой парковой зоны Адыгейска. Это пространство уже сегодня активно формируется как современная общественная зона, удобная для проведения массовых мероприятий. Для того чтобы гости могли легко добраться до места праздника, организован специальный трансфер. Шаттлы будут курсировать от торгового центра «Мега Адыгея» в Тахтамукайском районе, а также от ТЦ «Оз Молл» в Краснодаре до площадки проведения фестиваля и обратно.
Программа «Очага дружбы» обещает быть разнообразной и вкусной. Посетители смогут попробовать национальные блюда разных народов. Свои гастрономические площадки организуют муниципалитеты Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики. Особое место на фестивале отведено стилизованному аулу адыгейского сыра. Там каждый желающий сможет не только продегустировать, но и приобрести этот знаменитый региональный продукт, известный далеко за пределами республики.
Завершая рассказ о предстоящем событии, Мурат Кумпилов лично пригласил всех желающих на праздник. Его слова стали тёплым напутствием для местных жителей и гостей республики: «До встречи в Адыгейске на фестивале “Очаг дружбы”!».