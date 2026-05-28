В Симферополе молодежь будут обучать пилотированию дронов

Обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» начнется в Романовском колледже индустрии гостеприимства в Симферополе с 1 сентября 2026 года. Новое направление откроют по программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате совета министров республики.
По словам директора колледжа Марины Пальчук, необходимая лицензия уже получена. Сейчас студенты и абитуриенты активно интересуются специальностью, которая позволит им получить практические навыки работы с дронами. В перспективе они смогут им быстрее выйти на рынок труда и строить успешную карьеру в отрасли.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.