Лери Губкин назначен генеральным директором «ТрансТелеКома»

Лери Губкин начал свою карьеру в ПАО «МегаФон», после этого работал на руководящих позициях в ПАО «Ростелеком». Он работал директором по B2G и был в составе правления АО «ЭР-Телеком Холдинг». В «Компанию ТрансТелеКом» господин Губкин перешел в 2025 году. В феврале 2026 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора.