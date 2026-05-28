В Перми решением суда закрыли кафе быстрого питания «Шаурмания»

Индустриальный районный суд Перми 28 мая постановил закрыть на 30 суток кафе быстрого питания «Шаурмания» на ул. Карпинского, 64. Постановление подлежит немедленному исполнению.
Административное наказание о приостановлении деятельности суд назначил на основании поступивших материалов от Роспотребнадзора. Краевое ведомство выявило в точке общепита многочисленные нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения в деятельности кафе «Шаурмания».