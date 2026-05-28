Путин перечислил преимущества России в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин перечислил преимущества страны в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.
Глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. Значительную часть речи он посвятил вопросам цифровизации и развитию технологий искусственного интеллекта как в мире, так и в рамках Евразийского экономического союза. По словам главы государства, глобальное лидерство в сфере ИИ уже стало предметом конкуренции государств и крупнейших корпораций.
Путин отметил, что Россия обладает рядом серьёзных преимуществ в этой области. Первое — глубокое понимание фундаментальной важности технологий искусственного интеллекта. Вторым фактором он назвал осознание страной не только возможностей ИИ, но и связанных с ним рисков.
Третье преимущество — интеллектуальный потенциал и наличие специалистов. «Академическая наука готова к решению задач подобного рода и такого уровня», — сказал президент, отметив активное развитие образования в этой сфере.
Четвёртым преимуществом Путин назвал энергетические ресурсы, необходимые для масштабного внедрения ИИ. Он подчеркнул, что Россия располагает развитой атомной энергетикой, а также может использовать традиционные источники энергии и гидрогенерацию.
Пятым фактором глава государства выделил способность страны концентрировать значительные финансовые ресурсы на развитии технологий искусственного интеллекта.
Путин подчеркнул, что Россия создаёт собственные суверенные платформы ИИ, но при этом заинтересована в сотрудничестве с партнёрами: объединение усилий, по его словам, способно дать «колоссальный результат».
