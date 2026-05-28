Производство радионавигационных систем расширят в Челябинске

Расширение работы и производственных площадей предприятия обсудили на встрече с главой Челябинска Алексеем Лошкиным. Планируется, что через два года на новой площадке организуют современное производство радиотехнического и навигационного оборудования для аэродромов, а также специализированной аппаратуры и комплекса радиоизмерений на основе БАС.