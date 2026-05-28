Производство радионавигационных систем расширят в Челябинске

Планируется, что новая площадка появится через два года.

Источник: Национальные проекты России

Объединение «РТС» — разработчик и производитель оборудования для гражданской авиации в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» — нарастит производство в Челябинске за счет новой площадки, сообщили в администрации города.

Расширение работы и производственных площадей предприятия обсудили на встрече с главой Челябинска Алексеем Лошкиным. Планируется, что через два года на новой площадке организуют современное производство радиотехнического и навигационного оборудования для аэродромов, а также специализированной аппаратуры и комплекса радиоизмерений на основе БАС.

«За этими масштабными планами стоят инвестиции компании, научная школа и преемственность поколений. Основатель предприятия Геннадий Пирогов занимался автоматической посадкой легендарных “Буранов”. Сегодня этот опыт конвертируется в прорывные технологии, которые делают жизнь безопаснее, а Челябинск — заметнее на технологической карте мира», — отметил Алексей Лошкин.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.