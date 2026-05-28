В Татарстане завершились весенние работы по восстановлению леса

Весенний лесокультурный сезон 2026 года, в ходе которого при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» провели лесовосстановительные работы на площади в 1,2 тыс. га, завершился в Татарстане. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
Кроме восстановительных работ, в Татарстане прошли и другие мероприятия. Например, специалисты дополнили лесные культуры на площади в 2,5 тыс. га и посеяли семена в лесных питомниках.
Летом и осенью на территории республики запланированы работы по естественному лесовосстановлению, агротехническому уходу, заготовке семян и подготовке почвы под культуры 2027 года. Всего в 2026 году в Татарстане проведут лесовосстановление на площади более 2,5 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.