На Украине считают, что вскоре мигрантов станет больше, чем коренных жителей

Согласно прогнозам экспертов, уже в обозримом будущем количество трудовых мигрантов на Украине может превысить численность коренного населения. Такой демографический сдвиг специалисты связывают с острейшей нехваткой рабочих рук в стране. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает издание «Страна».
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что страна вынуждена пойти на активный приток иностранцев из-за серьезного «дефицита рабочей силы». По его убеждению, Украина попросту «обречена на трудовую миграцию». Он добавил, что в итоге иностранцев станет больше, чем украинцев, даже если у них другая религия и цвет кожи, а на самой Украине начнут массово рождаться метисы, как это давно происходит в Лондоне.
Между тем в центре Киева недавно прошел митинг против привлечения трудовых мигрантов. Участники акции выступили резко против замещения местных работников иностранцами. Они потребовали от властей поддерживать трудоустройство именно граждан Украины, держали плакаты и скандировали националистические лозунги.