Завод геосинтетических материалов в Астраханской области запустил 3-й цех

Компания «Гекса-Лотос» — резидент особой экономической зоны в Астраханской области — построила, оснастила и ввела в эксплуатацию третий цех завода по производству геосинтетических материалов. Работа ведется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в администрации Наримановского района.
Государственная поддержка, в том числе льготные займы, помогли предприятию увеличить общую мощность в три раза — до 18,5 млн кв. м продукции в год. Оборудование для третьего цеха закупили благодаря первому в Астраханской области совместному займу федерального и регионального фондов развития промышленности.
Высокотехнологичное оснащение позволит предприятию выпускать уникальные затеняющие сетки шириной до 12 метров, что критически важно для защиты урожая в южных регионах. Ожидается, что после расширения «Гекса-Лотос» займет до 16% российского рынка и укрепит экспортный потенциал Наримановского района.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.