Умер обладатель Кубка СССР по футболу Посуэло

Победитель Кубка СССР по футболу Немесио (Михаил) Посуэло скончался в возрасте 85 лет. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба «Торпедо».

Спортсмен умер в Мадриде, где он проживал с 1996 года.

— Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — передает Telegram-канал клуба.

Посуэло родился 7 июля 1940 года в Харькове. Его отец состоял в центральном комитете Коммунистической партии Испании. После смерти матери спортсмен попал в детский дом, где его стали называть Михаилом.

Спортивная карьера Посуэло началась в футбольной школе «Торпедо». В результате он сыграл 72 матча в составе этого клуба, во время которых забил 24 гола. В составе «Торпедо» спортсмен выиграл Кубок СССР в 1960 году, а также дважды становился серебряным призером чемпионатов СССР в 1961 и 1964 годах.

Кроме того, футболист играл за московский клуб «Спартак» и петербургский «Зенит».