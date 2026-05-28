Три компании из Челябинской области внедрят бережливые технологии

Предприятия из Челябинской области «Уральский завод точной механики», «Южноуральский завод “Кристалл” и компания “Промышленные технологии информирования”, стали участниками федерального проекта “Производительность труда” нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Оптимизировать рабочие процессы компаниям помогут эксперты регионального центра компетенций.
На заводе «Кристалл», который занимается производством синтетического кварца, в качестве пилотного потока для улучшений выбрали участок с затравочными пластинами. Их используют для выращивания искусственных кристаллов в условиях высоких температур и давления.
«До 90% выпускаемого нами кварца идет на экспорт. Основной конкурент — китайские производители. Их материал уступает нашему в качестве, но стоит дешевле. С помощью участия в федеральном проекте мы намерены улучшить работу завода, в первую очередь, ускорив само протекание процесса и увеличив производительность труда», — отметил заместитель генерального директора по сбыту и обеспечению производства завода «Кристалл» Максим Титов.
А вот на «Уральском заводе точной механики» (УЗТМ), где изготавливают детали для различных компаний, в том числе нефтяной отрасли, будут внедрять бережливые технологии сразу по всей технологической цепочке.
«Начнем с расстановки оборудования, чтобы более эффективно использовать как действующие, так и планируемые к приобретению станки», — поделился директор УЗТМ Андрей Казанцев.
Еще один новичок федерального проекта — компания «Промтехинформ» — разрабатывает и выпускает электронику для общественного транспорта и транспортной инфраструктуры. Здесь планируют сосредоточиться на оценке, выявлении и устранении недостатков в работе.
«Отдельные элементы бережливых технологий нам знакомы, но единой системы их применения нет, так что под руководством профессионала будем повышать качество, производительность и, разумеется, квалификацию команды», — рассказал о планах заместитель генерального директора компании Алексей Ставров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.