Европейский союз ощущает острую нехватку харизматичного лидера, который мог бы сменить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в условиях возникшего в ЕС кризиса. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
«Фон дер Ляйен не хватает харизмы. ЕС никогда еще так не нуждался в женщине с настоящими качествами государственного деятеля, как сейчас», — говорится в материале.
Источник отмечает, что сейчас глава Еврокомиссии присваивает себе все больше полномочий и усиливает контроль в объединении. Однако у фон дер Ляйен нет ни «материнского авторитета», ни «харизмы железной леди» как у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер. Образ политика также выглядит искусственным и отстраненным, что видно по ее жестким рамкам в общении с прессой.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал главу ЕК «фюрером Урсулой», отметил ее безмерно воинственную риторику и усилия, направленные на милитаризацию Европы.