В ЕС возник кризис из-за фон дер Ляйен: Европа нуждается в новом харизматичном лидере

Источник отмечает, что сейчас глава Еврокомиссии присваивает себе все больше полномочий и усиливает контроль в объединении. Однако у фон дер Ляйен нет ни «материнского авторитета», ни «харизмы железной леди» как у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер. Образ политика также выглядит искусственным и отстраненным, что видно по ее жестким рамкам в общении с прессой.