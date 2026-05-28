Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Гвардейска лишился своего автомобиля за повторное пьяное вождение

Ранее мужчина привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение.

С учетом позиции прокуратуры у жителя Гвардейского района конфискован автомобиль за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В суде установлено, что в марте 2026 года подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, управлял автомобилем «Мазда» по улицам Гвардейска в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, по решению суда принадлежащий подсудимому автомобиль конфискован в собственность государства.