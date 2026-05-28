Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* пожаловалась на финансовое положение: у неё остался только один способ заработка

Телеведущая Татьяна Лазарева*, которая сейчас находится за пределами России, пожаловалась на нехватку денег. О сложной финансовой ситуации она сообщила в эфире подкаста «Шрамы и блестки» на видеохостинге YouTube.
По словам Лазаревой*, сейчас она зарабатывает на жизнь организацией винных туров. Она пояснила, что проводит такие мероприятия всего один или два раза в год, и в них участвуют всего несколько человек.
Ведущая подкаста усомнилась, серьезно ли Лазарева* говорит о турах как об основном заработке. В ответ телеведущая объяснила, что все зависит от того, насколько тяжелое у человека финансовое положение, и добавила, что у нее оно достаточно плохое, поэтому такой заработок действительно важен.
Стоит напомнить, что еще в марте московский суд заочно приговорил Татьяну Лазареву* к семи годам колонии. Ее признали виновной в уклонении от обязанностей, предписанных законом об иностранных агентах.
* — признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.