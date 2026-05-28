В Калининграде представят работы из собрания Третьяковской галереи

Экспозиция на тему геометрической абстракции в русском искусстве XX-XXI веков откроется в Калининграде в День России, 12 июня, сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области. Уникальный проект продолжит серию масштабных выставок, созданных специально для филиала Государственной Третьяковской галереи в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Гости смогут ознакомиться с историей развития и трансформации геометрической абстракции на протяжении целого столетия. В экспозицию из собрания Государственной Третьяковской галереи вошло более 150 произведений художников разных эпох. Среди них — и прославленные мастера, и менее известные, и начинающие авторы. Тематическая структура включает шесть разделов, которые раскрывают разные грани абстракции.
«Второй масштабный выставочный проект в нашем новом доме в Калининграде показывает и раскрывает всю эволюцию от авангарда XX века до самых современных инсталляций. Выставка “Точка и линия” — это разговор о том, как русские художники переосмысляли язык геометрических форм, превращая его в универсальный код», — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Выставка «Точка и линия» будет работать с 12 июня этого года по 28 марта 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.