Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия — чемпион»: Овечкин приехал в Москву за наградой

Хоккеист Александр Овечкин стал победителем в премии «Мир должен знать».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 мая, объявили победителей V Национальной премии Института развития интернета. В номинации «Мир должен знать» награду получил хоккеист Александр Овечкин, сообщает корреспондент KP.RU.

Знаменитый Ови лично приехал на церемонию. А сцене чемпион честно признался, что готовил речь, но от волнения всё забыл.

— Россия — лучшая. Мы чемпионы! Всех люблю, всех обнимаю, — искренне своими словами сказал Овечкин.

Награду ему вручил директор ИРИ Алексей Гореславский. А потом Александр Овечкин прошелся по первому ряду и подал руки почетным гостям, в числе которых был первый заместитель руководителя аппарата президента Сергей Кириенко, официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Кстати, Александр Овечкин засветился еще в одной номинации — «Вирусный контент». Он участвовал в акции «Креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой».

Подробнее обо всех достижениях легендарного хоккеиста читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше