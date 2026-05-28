«Россия — чемпион»: Овечкин приехал в Москву за наградой

Сегодня, 28 мая, объявили победителей V Национальной премии Института развития интернета. В номинации «Мир должен знать» награду получил хоккеист Александр Овечкин, сообщает корреспондент KP.RU.
Знаменитый Ови лично приехал на церемонию. А сцене чемпион честно признался, что готовил речь, но от волнения всё забыл.
— Россия — лучшая. Мы чемпионы! Всех люблю, всех обнимаю, — искренне своими словами сказал Овечкин.
Награду ему вручил директор ИРИ Алексей Гореславский. А потом Александр Овечкин прошелся по первому ряду и подал руки почетным гостям, в числе которых был первый заместитель руководителя аппарата президента Сергей Кириенко, официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Кстати, Александр Овечкин засветился еще в одной номинации — «Вирусный контент». Он участвовал в акции «Креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой».
Подробнее обо всех достижениях легендарного хоккеиста читайте здесь на KP.RU.