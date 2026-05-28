DМ: Состояние здоровья кронпринцессы Норвегии Метте-Марит заметно ухудшилось

Кронпринц Норвегии Хокон заявил, что здоровье его супруги Метте-Марит, которая страдает от фиброза легких, существенно ухудшилось за последние недели. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
В публикации уточнили, что королевская особа каждый день пользуется кислородным баллоном. Однако, по словам супруга, это не вполне удовлетворительное решение.
Издание напомнило, что диагноз был поставлен в 2018 году. А в декабре прошлого года норвежский двор сообщил, что Метте-Марит из-за ухудшающегося состояния здоровья может потребоваться трансплантация легких.
Как писал сайт KP.RU, 28 мая стало известно, что 86-летняя королева Дании Маргрете II, которая добровольно оставила трон в 2025 году, снова оказалась в больнице. Причиной стал тромб, который медики обнаружили у нее в бедре при обследовании.
Сведения об ухудшении здоровья кронпринцессы Норвегии произошли на фоне публичных скандалов. Когда ранее Метте-Марит впервые прокомментировала упоминание ее имени в материалах, связанных со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, а также после того, как в феврале ее сын Мариус Борг Хейби был арестован по обвинению в изнасилованиях.