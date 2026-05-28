В Тюменской области обновили туристический маршрут «Сибирский карнавал»

Обновленная программа представляет собой целый калейдоскоп праздников.

Популярный туристический маршрут «Сибирский карнавал» перезапустили в Тюменской области, чтобы привлечь еще больше путешественников в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

С 6 июня туристы и жители региона вновь могут оказаться в центре народных гуляний в городе Ялуторовске. Обновленная программа представляет собой целый калейдоскоп праздников: от «Ялуторовской масленицы» до «Августовских Спасов». Все они будут насыщены элементами театрализованного представления.

На территории Ялуторовского острога желающие регулярно смогут участвовать в задорных играх, заводных хороводах и гастрономическом марафоне с дегустацией традиционных угощений.

Участникам маршрута предоставят возможность испечь метровый блин на гигантской сковороде, а вне основных интерактивов — прогуляться по территории острога, где история оживает в мастерских, кузне, амбаре и таинственном подземелье.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.