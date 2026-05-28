Лукашенко заявил, что ИИ «лепим где попало — где надо и где не надо»

Лукашенко сказал, когда уместен ИИ, и почему его критикуют.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на критику искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба президента.

В частности, во время V Евразийского экономического форума в Астане белорусский лидер сказал про опасные задачи, которые можно снять благодаря ИИ.

Лукашенко подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет человека, но снимает с него рутинные и опасные задачи. При этом глава Беларуси назвал причину, почему ИИ критикуют.

— Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим где попало этот искусственный интеллект — где надо и где не надо, — прокомментировал он.

В качестве полезного применения ИИ он сказал об опыте в белорусской экономике. Так, Лукашенко рассказал, что в Беларуси благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта развивают машиностроение, металлообработку, молочную отрасль, растениеводство, медицину и т.д. Глава государства сделал акцент на том, что ИИ становится частью производства в случаях, где это оправдано.

К слову, еще ранее Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека.

Кроме того, глава государства сказал о посягательствах на независимость и целостность Беларуси.

