Лукашенко заявил, что ИИ «лепим где попало — где надо и где не надо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на критику искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба президента.
В частности, во время V Евразийского экономического форума в Астане белорусский лидер сказал про опасные задачи, которые можно снять благодаря ИИ.
Лукашенко подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет человека, но снимает с него рутинные и опасные задачи. При этом глава Беларуси назвал причину, почему ИИ критикуют.
— Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим где попало этот искусственный интеллект — где надо и где не надо, — прокомментировал он.
В качестве полезного применения ИИ он сказал об опыте в белорусской экономике. Так, Лукашенко рассказал, что в Беларуси благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта развивают машиностроение, металлообработку, молочную отрасль, растениеводство, медицину и т.д. Глава государства сделал акцент на том, что ИИ становится частью производства в случаях, где это оправдано.
К слову, еще ранее Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека.
Кроме того, глава государства сказал о посягательствах на независимость и целостность Беларуси.