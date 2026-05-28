В Перми напомнили о периоде действия проездных для школьников и студентов

Для выпускников школ и вузов этого года ввели особые условия.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Перми рассказали о введении особых условий использования проездных для выпускников школ и вузов. Если школьники и студенты оканчивают школу или вуз в 2026 году, транспортная карта будет активна до даты выпуска, указанной в документах.

Как только обучение официально завершится, карта будет заблокирована. Блокировка будет действовать даже если на тарифе оставались поездки.

Выпускники четвертых классов школ города сохранят право бесплатного проезда до 31 августа. С 1 сентября родители смогут приобрести для них один из льготных проездных, предназначенных для учеников 5−11-х классов.

«Проездной действителен только вместе с подтверждающим льготу документом. Для школьника это справка из школы, для студента — студенческий билет. Контролер вправе их потребовать при проверке оплаты проезда», — напомнили в городском департаменте транспорта.