В Перми напомнили о периоде действия проездных для школьников и студентов

В администрации Перми рассказали о введении особых условий использования проездных для выпускников школ и вузов. Если школьники и студенты оканчивают школу или вуз в 2026 году, транспортная карта будет активна до даты выпуска, указанной в документах.
Как только обучение официально завершится, карта будет заблокирована. Блокировка будет действовать даже если на тарифе оставались поездки.
Выпускники четвертых классов школ города сохранят право бесплатного проезда до 31 августа. С 1 сентября родители смогут приобрести для них один из льготных проездных, предназначенных для учеников 5−11-х классов.
«Проездной действителен только вместе с подтверждающим льготу документом. Для школьника это справка из школы, для студента — студенческий билет. Контролер вправе их потребовать при проверке оплаты проезда», — напомнили в городском департаменте транспорта.