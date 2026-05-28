Как успеть все и не сойти с ума: секреты идеального утра от руководителя Центра московского долголетия

Руководитель Центра московского долголетия (ЦМД) «Ломоносовский» Екатерина Генералова рассказала «Вечерней Москве» о главном в своей работе и о том, что ее вдохновляет.
Утро буднего дня начинается для Екатерины Генераловой в 6 часов.
— Встаю не всегда легко — иногда хочется еще полежать, но будильник не дает расслабиться, — говорит она с улыбкой.
Настроиться на предстоящий день, по словам Екатерины Валериевны, ей помогает небольшой утренний ритуал.
— Сначала выпиваю стакан теплой воды с долькой лимона — это мягко пробуждает организм, — поясняет она. — А затем включаю любимую музыку: что-нибудь мелодичное и светлое, например легкий джаз или классику.
Как добавляет Екатерина Генералова, главная из ее утренних забот — успеть собрать ребенка в школу.
— Завтрак для меня — важный и приятный момент, — рассказывает она. — Люблю начинать день с чего-нибудь теплого, но несложного, например с горячего тоста. И разумеется, ни одно утро не обходится без чашки свежесваренного кофе, которую я выпиваю за проcмотром новостей.
Ровно в 7:30 Екатерина Генералова выходит на работу.
— Добираюсь на метро — это самый надежный вариант в нашем городе. К тому же быстрый и удобный. Что я делаю в пути? О, тут целый набор: сначала проверяю все чаты и список дел на день, затем открываю заметки и продумываю план рабочих задач, — перечисляет Екатерина Валериевна. — Если есть возможность, слушаю в дороге аудиокниги или любимую классическую музыку.
По словам Екатерины Генераловой, музыка ее вдохновляет и успокаивает.
— Регулярно хожу в концертный зал «Зарядье» на концерты классической музыки, — рассказывает она. — А еще не представлю свою жизнь без путешествий. В этом году удалось посетить уже много новых городов и захватить один старый, но любимый маршрут: Москва — Плес.
Рабочий день руководителя Центра московского долголетия «Ломоносовский» начинается задолго до его открытия.
— У меня не просто работа — это возможность каждый день делать жизнь людей лучше и видеть результат своими глазами, — объясняет Екатерина Генералова. — Она учит меня мудрости и умению видеть красоту в каждом моменте. А когда я вижу улыбки гостей и их горящие глаза — понимаю, что все делаю правильно! И хочется продолжать, придумывать что-нибудь новое и интересное.
ДОСЬЕ.
Екатерина Валериевна Генералова родилась 31 января 1987 года. В 2009 году окончила психолого-педагогический факультет Московского государственного областного гуманитарного университета. Трудовую деятельность начала еще в студенчестве — работала воспитателем в оздоровительном лагере. С 2018 года трудится в социальной сфере в проекте «Московское долголетие». С 2024 года занимает пост руководителя ЦМД «Ломоносовский».