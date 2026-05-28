Ресторатор поел в собственном заведении и умер: родственники не верят в случайность

В индийском городе Ранчи трагически погиб 42-летний владелец ресторана Викас Сингх. Бизнесмен скончался после того, как поужинал в собственном заведении, сообщает издание The Times of India.
По предварительной версии, мужчина почувствовал себя плохо практически сразу после еды. Его в срочном порядке доставили в больницу, но спасти Викаса врачи не смогли — он умер спустя несколько часов.
В медучреждении зафиксировали признаки, которые указывают на сильное отравление. Близкие погибшего уже заявили в полицию, что не верят в случайность произошедшего. Родственники подозревают насильственную смерть. По их мнению, конкуренты или кто-то из персонала могли специально отравить бизнесмена.
Правоохранительные органы начали масштабную проверку. Сейчас полицейские допрашивают всех сотрудников ресторана, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Тело Викаса Сингха направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Именно она должна окончательно установить точную причину гибели мужчины.
