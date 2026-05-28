Охотники на вражеских «птиц»: как борются с дронами противника на передовой

— Другие бойцы, как услышат в небе вражеский коптер, сразу стараются укрыться: кто в кусты, кто в окоп, кто куда успеет. А у нас задача прямо противоположная. Поступает команда: «На таком-то километре замечен дрон, срочно вылетайте, там еще рой идет» — и мы быстро грузимся в машину и выдвигаемся навстречу беспилотнику. Сильного страха в такие моменты я не испытываю. Скорее наоборот: голова становится холодной и ясной. Больше всего переживаю не за себя, а за боевых товарищей, которые рядом, — говорит «Веселый».