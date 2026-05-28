Охотники на вражеских «птиц»: как борются с дронами противника на передовой

Стрелок-зенитчик с позывным «Веселый» служит в мобильной огневой группе группировки войск «Север». Его задача — борьба с дронами противника на передовой.
Путь в армию у «Веселого» начался в 2024 году, с осознанного решения. Однажды он сказал жене, что сегодня точно поедет на фронт, созвонился с товарищем и отправился в путь. Подписал контракт и попал в подразделение. В подразделении отношения с коллективом сразу сложились. По словам «Веселого», работа в мобильной огневой группе совсем отличается от того, что делают остальные.
— Другие бойцы, как услышат в небе вражеский коптер, сразу стараются укрыться: кто в кусты, кто в окоп, кто куда успеет. А у нас задача прямо противоположная. Поступает команда: «На таком-то километре замечен дрон, срочно вылетайте, там еще рой идет» — и мы быстро грузимся в машину и выдвигаемся навстречу беспилотнику. Сильного страха в такие моменты я не испытываю. Скорее наоборот: голова становится холодной и ясной. Больше всего переживаю не за себя, а за боевых товарищей, которые рядом, — говорит «Веселый».
По словам бойца, их подразделение работает очень слаженно. Каждый боец четко знает свою задачу: кто наблюдает за воздухом, кто готовит оружие, кто прикрывает тыл и фланги.
Мотивация приходит и от бесценной поддержки со стороны гражданских.
— Были ситуации, когда мы ехали на боевую задачу, и маленькие дети выбегали к нам навстречу, ручками махали. Это реально мотивирует! Не хочется, чтобы враг проник на нашу землю и что-то случилось с родными, близкими, с этими детишками, — рассказывает стрелок-зенитчик.
Его задача — сделать все возможное, чтобы уберечь людей от напастей.
Дома «Веселого» ждет семья. Жена и четырехлетний сын. И мальчик гордится отцом — когда созваниваются, говорит: «Папа, я тоже военным буду».
— Очень ценю, что моя семья поддерживает меня, в том числе и мои родители, — рассказывает боец с позывным «Веселый».
Правда, чтобы родители не волновались, он старается говорить им, что находится в тылу и помогает с документами.
— А если долго не выходил на связь, потом говорю им, что просто забыл телефон, и родителям так намного спокойнее, — добавил «Веселый».
КСТАТИ.
«Веселый» награжден государственной медалью Суворова. Награда связана с событиями в Белгородской области.
— Мы охраняли там государственную границу. Был массовый налет противника ударными дронами. Мы отстояли все, уберегли, — рассказал подробности «Веселый».