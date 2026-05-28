Британский мотоциклист Даниэль Ингэм разбился насмерть во время гонки

Британский мотоциклист Дэниел Ингам погиб на трассе во время соревнований Isle of Man TT из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Дэниел Ингам разбился 27 мая во время вечерней квалификационной сессии. Организаторы выразили соболезнования семье спортсмена и его команде. «Хотя 2026 год стал для него дебютом на TT, Дэниел имел более чем десятилетний опыт выступлений на этой горной трассе, участвуя в Гран-при острова Мэн с 2016 года», — отметила пресс-служба соревнований.

По данным The Independent, господин Ингам стал 271-м гонщиком, погибшим на Isle of Man TT за всю историю существования этих соревнований. Они проходят с 1907 года. Isle of Man TT считается одной из самых опасных гонок в мире. Длина трассы составляет почти 40 км. Она включает более 200 поворотов, участки с ограниченной видимостью и перепады высот.