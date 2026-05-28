Детский отдых важно грамотно организовать

Международный день защиты детей отмечают 1 июня, и он призван напомнить нам, как мы должны заботиться о наших детях. В летний период появляется больше обращений к уполномоченному по правам ребенка по поводу выпадения детей из окон.

Чаще всего не выдерживают маскитные сетки. Они не расчитаны на вес кошки, не то что детей. И я напоминаю: нельзя приучать ребенка стоять на подоконнике, пытаясь показать ему окружающий мир, а также прислоняться к стеклам и маскитным сеткам.

Поступают обращения по поводу летних лагерей. В частности, про плохое обращение вожатых и некачественное питание. При этом родители сами выбирают лагерь, не проверяют документы, а потом жалуются на обслуживание.

Еще одна актуальная тема — это подростковая занятость. Многие подростки с 12 лет хотят работать летом. Самая больная для нас тема — это отдых ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сложность в том, что бесплатные путевки предоставляются только малоимущим семьям. Но уже в этом году 10 палаточных лагерей позволили детям, стоящим на учете, бесплатно провести там смену. Программа лагерей составлена вместе с сотрудниками Минобороны и МЧС. И это хорошая идея, потому что таким детям чаще всего и нужен адреналин с палатками и походами.

Еще родители отправляют детей на все лето к бабушке на дачу. Но ребенок, выросший в городе, грядки полоть не хочет. Чтобы лето прошло с пользой, бабушек и дедушек надо готовить к отдыху с внуками.

