Как Никол Пашинян в Европу собрался

Виктору Орбану такая поддержка не помогла. Скорее имела негативный эффект, поскольку в Европе с политикой Трампа ассоциируются нынешние энергетические и инфляционные проблемы. У Армении, состоящей в ЕАЭС, подобных проблем пока нет. Но, получив предупреждение о том, что долго балансировать между ЕАЭС и ЕС не получится, Пашинян решил сделать ход конем и превратить выборы в своеобразный референдум по вопросу будущих союзов.
А тут еще госсекретарь Рубио за час пребывания в ереванском аэропорту с ходу подписал кучу соглашений с армянскими партнерами, нарисовав им перспективы в стиле героя Ильфа и Петрова. Пашинян воспрял духом и дал понять, что, например, потеря дешевого российского газа его уже не волнует: в перспективе (какой — никто не уточнил) Армения станет газовым хабом. Через ее территорию потечет в Европу газ из Азербайджана и Центральной Азии.
Ну как не проголосовать за такого кандидата? Вот только выборы уже близко, а строительство газопровода и разработка полезных ископаемых остаются в туманной перспективе. Уверяют, что у премьера Пашиняна есть паспорт США. Так что, если вдруг… — все знают, где его искать.