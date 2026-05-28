Как Никол Пашинян в Европу собрался

Президент США Дональд Трамп лично поддержал кандидатуру Никола Пашиняна на грядущих парламентских выборах. Хотя еще совсем недавно глава Белого дома упорно именовал Армению Албанией, видимо, плохо представляя, о какой стране идет речь.

Виктору Орбану такая поддержка не помогла. Скорее имела негативный эффект, поскольку в Европе с политикой Трампа ассоциируются нынешние энергетические и инфляционные проблемы. У Армении, состоящей в ЕАЭС, подобных проблем пока нет. Но, получив предупреждение о том, что долго балансировать между ЕАЭС и ЕС не получится, Пашинян решил сделать ход конем и превратить выборы в своеобразный референдум по вопросу будущих союзов.

А тут еще госсекретарь Рубио за час пребывания в ереванском аэропорту с ходу подписал кучу соглашений с армянскими партнерами, нарисовав им перспективы в стиле героя Ильфа и Петрова. Пашинян воспрял духом и дал понять, что, например, потеря дешевого российского газа его уже не волнует: в перспективе (какой — никто не уточнил) Армения станет газовым хабом. Через ее территорию потечет в Европу газ из Азербайджана и Центральной Азии.

Ну как не проголосовать за такого кандидата? Вот только выборы уже близко, а строительство газопровода и разработка полезных ископаемых остаются в туманной перспективе. Уверяют, что у премьера Пашиняна есть паспорт США. Так что, если вдруг… — все знают, где его искать.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
