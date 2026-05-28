Итоги пятого телекинофорума «Новая реальность» подвели в Нижнем Новгороде

Церемония закрытия и награждение победителей пятого международного телекинофорума «Новая реальность-2026» состоялась на площадке центра культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде 28 мая.
Напомним, что стартовал форум в минувший понедельник, 25 мая. В Нижнем Новгороде его проводят второй год подряд. В течение нескольких дней в центре культуры «Рекорд» проходили открытые кинопоказы, профессиональные дискуссии и мастер-классы с участием признанных экспертов индустрии: тренера по голосу и публичным выступлениям Елены Решетниковой, ведущей информационной программы «Время» на Первом канале Екатерины Андреевой, журналиста, медиаменеджера, ведущего программы «Слово не воробей» и подкаста «Летописи конца времён» на Первом канале Евгения Додолева, а также режиссера-документалиста, главного продюсера Фонда поддержки регионального кинематографа Элеоноры Тухарели.
Перед началом церемонии закрытия председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на правах президента телекинофорума «Новая реальность» поделился своими впечатлениями от пятого фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ.
«Уже второй год мы проводим наш форум в прекрасной “столице закатов” — Нижнем Новгороде. Очень надеюсь, что “Новая реальность” получит здесь постоянную прописку. Я от всей души благодарю губернатора Глеба Никитина и всю его команду за помощь и поддержку, которую нам оказывают. Что касается самого форума: мы получили более 200 работ со всех уголков России, а также из братских стран — Белоруссии и Абхазии. Качество фильмов и программ постоянно растет, жюри почувствовало это, просматривая всех участников. Все, кто вышел сегодня в финал, могут считать себя победителями. Это дорого стоит, поверьте! Уверен, что в следующем году география форума станет еще шире. Ждем всех в Нижнем Новгороде!» — сказал Соловьев. «По количеству и составу участников данного форума понятно, что он носит не только федеральный, но и международный характер. Мы рады и гордимся, что именно наша нижегородская земля принимает и награждает лучших из лучших в телевизионной журналистике. И делает это уже второй год подряд. Это знак доверия к нашему региону со стороны форума и Союза журналистов России. Не могу не отметить, что в телекинофоруме “Новая реальность” постоянно участвуют нижегородцы, это приятно. В этом году в качестве фильма-открытия был показан документальный фильм “Шуховское наследие” Дзержинского телевидения, где рассказывалось о сохранившихся в регионе уникальных объектах и работе выдающегося русского инженера Владимира Шухова. Он был создан при финансовой поддержке правительства Нижегородской области», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Международный телекинофорум «Новая реальность-2026» организован Союзом журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. Его основной задачей является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского телекиноискусства на карте России и мира путём развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссёров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.
Финалистами V Международного телекинофорума «Новая реальность» стали проекты объединённой редакции телеканалов «Волга», «ННТВ», «Волга 24». Фильм «Легенда КГБ. Юрий Данилов» стал лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм», программа «Новости» с ведущей Натальей Куликовой — лауреатом в номинации «Лучшая информационная программа».
Победители международного телекинофорума «Новая реальность-2026»:
— Номинация «Лучший документальный фильм»: «Аничковский рай». «Петроцентр», Санкт-Петербург. Кирилл Смирнов;
— Номинация «Лучший короткометражный фильм»: «Мужской танец. Сила. Стремление. Воля». ОТРК «Русь». Кострома. Сергей Байков;
— Номинация «Лучшая информационная программа»: «Новости». «Дон 24», Ростов-на-Дону. Ольга Боровикова.
— Номинация «Лучшая аналитическая программа»: «Концепт. Окно в Поднебесную». ТРК «Ника», Калуга. Алиса Куличенко;
— Номинация «Лучший репортаж»: «История Люси». ГТРК «Саратов», Саратов. Татьяна Загородняя;
— Номинация «Лучшее телевизионное интервью»: «Родной герой». «Липецкое время», Липецк. Анна Гаврилова-Голембовская;
— Номинация «Лучшая операторская работа»: «Шагай». ГТРК «Кубань», Краснодар. Иван Муронов. Лауреатом в данной номинации стал оператор ГТРК «Нижний Новгород» Павел Наделяев;
— Номинация «В зоне СВО»: «Пункт надежды». «Луганск 24», Луганск. Анастасия Черенова;
— Номинация «Человек и природа»: «Говорящий с природой», «Ямал-Медиа», Салехард. Андрей Швецов;
— Номинация «Лучшая телепрограмма на национальном языке»: «Бусины. Архон». НТК «Осетия-Ирыстон», Владикавказ. Людмила Губаева.
Обладатели наград в специальных номинациях:
— «Лучший просветительский проект»: «Атомный прорыв», Москва, Алексей Гуськов и «Заповедные миры. Дети черных земель», ТК «Живая планета», Москва, Эльвира Жулина.
— «Дебют»: «Беслан в сердце серпуховской школы». Факультет журналистики МГУ. Алина Дурнева, Полина Каштанова; «Герои тыла». Факультет журналистики МГУ. Екатерина Мельникова, Татьяна Сухарева; «Не бойтесь, это просто экзотика». Факультет журналистики МГУ. Ксения Гольцова, Светлана Новикова.
— «За помощь людям»: «Живи, я с тобой! Продолжение: долгожданная встреча». ГТРК «Нижний Новгород». Марина Ревягина.
Гран-при телекинофорума «Новая реальность-2026» присудили Алексею Рафаенко за документальный фильм «Вызываю огонь на себя».
(16+).