Итоги пятого телекинофорума «Новая реальность» подвели в Нижнем Новгороде

«Уже второй год мы проводим наш форум в прекрасной “столице закатов” — Нижнем Новгороде. Очень надеюсь, что “Новая реальность” получит здесь постоянную прописку. Я от всей души благодарю губернатора Глеба Никитина и всю его команду за помощь и поддержку, которую нам оказывают. Что касается самого форума: мы получили более 200 работ со всех уголков России, а также из братских стран — Белоруссии и Абхазии. Качество фильмов и программ постоянно растет, жюри почувствовало это, просматривая всех участников. Все, кто вышел сегодня в финал, могут считать себя победителями. Это дорого стоит, поверьте! Уверен, что в следующем году география форума станет еще шире. Ждем всех в Нижнем Новгороде!» — сказал Соловьев. «По количеству и составу участников данного форума понятно, что он носит не только федеральный, но и международный характер. Мы рады и гордимся, что именно наша нижегородская земля принимает и награждает лучших из лучших в телевизионной журналистике. И делает это уже второй год подряд. Это знак доверия к нашему региону со стороны форума и Союза журналистов России. Не могу не отметить, что в телекинофоруме “Новая реальность” постоянно участвуют нижегородцы, это приятно. В этом году в качестве фильма-открытия был показан документальный фильм “Шуховское наследие” Дзержинского телевидения, где рассказывалось о сохранившихся в регионе уникальных объектах и работе выдающегося русского инженера Владимира Шухова. Он был создан при финансовой поддержке правительства Нижегородской области», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.