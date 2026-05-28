Индия обратилась к своим гражданам в Киеве после предупреждения РФ

Индия предупредила своих граждан, пребывающих в Киеве, о необходимости соблюдать меры безопасности после выпущенного Москвой предупреждения об ответных ударах по украинской столице. Соответствующее объявление в четверг, 28 мая, появилось на официальном сайте посольства страны в Украине.
— В связи с развитием ситуации в ближайшие несколько дней гражданам Индии рекомендуется сохранять бдительность, — говорится в материале.
Также в посольстве советуют «строго придерживаться протоколов безопасности, изданных местными властями», передает ТАСС.
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Украинские войска 22 мая также нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди.