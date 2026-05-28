«В подавляющем большинстве случаев нарушения устраняются до суда»

И. А.: Работу по профилактике и борьбе с правонарушениями в этой сфере ведут сразу несколько структур — от Минприроды до ГИБДД. Основная, на мой взгляд, проблема состоит в следующем. Организация, тот же девелопер, заходит на объект, и в 99% случаев он привлекает субподрядчиков, которые, в свою очередь, тоже нанимают соисполнителей, в том числе и для вывоза отходов. И если фиксируется нарушение, например строительные отходы обнаруживаются в не предназначенных для этого местах, то устанавливать всю цепочку причастных довольно долго. Но это лишь вопрос времени и ресурсов, поскольку рано или поздно привлекаются к ответственности и те, кто их привез, и те, кто предоставил участок под их нелегальную, по сути дела, свалку, в том числе наказываются рублем. Отмечу, что с собственников земли взыскивается и нанесенный окружающей среде ущерб, а это нередко многомиллионные суммы. Часто таких денег у них нет, а это влечет за собой исполнительные производства, арест счетов, запрет на выезд за рубеж и множество других проблем. Так что я бы порекомендовал не предоставлять участки под такое размещение отходов.