Состояние пилота самолета, упавшего под Красноярском, улучшилось

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Состояние пилота самолета «Аэропракт», совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, который был доставлен в реанимацию, улучшилось, его коллегу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
«Один из них сегодня выписывается. Кстати, у него сегодня день рождения, ему 40 лет. Второй переведен из реанимации в отделение травматологии, его состояние улучшилось», — сказала собеседница агентства.
По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом лесных пожаров.