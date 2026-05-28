Состояние пилота самолета, упавшего под Красноярском, улучшилось

В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.