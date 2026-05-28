Горвласти оценили готовность пляжей Калининграда к купальному сезону

Местами отдыха станут пруды Голубых озёр, Шенфлиз, озёра Карповское и Пелавское, а также карьер у СНТ «Мечта».

В четверг, 28 мая, в администрации Калининграда обсудили ход подготовки к купальному сезону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Как напомнил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Калининграда» Яков Филатов, из 23 водоёмов Калининграда традиционными местами отдыха считаются пруды Голубых озёр, Шенфлиз, озёра Карповское и Пелавское, а также обводнённый карьер в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежный. «Все эти водоёмы разрешены для организованного купания — но только в местах с оборудованными пляжами, на остальных купание запрещено», — отметил он.

На городских пляжах уже завершена подготовка плавсредств и оборудования спасательных постов к эксплуатации, в местах, запрещённых для купания, установлены соответствующие знаки. Проведено санитарно‑эпидемиологическое обследование мест массового отдыха и купания, акарицидная обработка и дератизация пляжных территорий.

22 мая развёрнуты 7 спасательных постов: 3 — на Голубых озёрах и по одному — на пляжах пруда Шенфлиз, озёр Карповское, Пелавское и городском пляже «Мечта». В данный момент ведётся работа по отбору, приёму и обучению кандидатов на должности сезонных матросов-спасателей. На пляжах установлены 6 спасательных модулей, 24 информационных знака и стендов с правилами поведения на воде, биотуалеты, контейнеры и баки для сбора твёрдых бытовых отходов, кабины для переодевания.

На Голубых озёрах и озере Пелавском будут работать адаптивные пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья, на шести постах оборудованы места для купания детей. Для безопасности отдыхающих на берегах Преголи будет организовано патрулирование на катере силами подвижного поста.

