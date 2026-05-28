Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион СССР в составе «Торпедо» Михаил Посуэло умер в 85 лет

Бывший футболист московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер на 86-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба столичного клуба.

Источник: Life.ru

По данным «Торпедо», экс-игрок скончался в Мадриде. В составе чёрно-белых он выиграл Кубок СССР 1960 года, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. За московскую команду Посуэло провёл 72 матча и забил 24 мяча. На профессиональном уровне он также выступал за «Спартак» и «Зенит».

Отец футболиста был членом центрального комитета Коммунистической партии Испании. После смерти матери мальчик оказался в детском доме, где его стали называть Михаилом. Позже, когда отец получил квартиру на Автозаводской улице, Посуэло поступил в футбольную школу «Торпедо». В 1996 году он переехал в Испанию.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас умер в 48 лет. В составе этого клуба он стал семикратным чемпионом страны. Команда лидировала в греческом футболе в тот период и Параскевас внёс в её успехи значительный вклад.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.