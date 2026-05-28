Чемпион СССР в составе «Торпедо» Михаил Посуэло умер в 85 лет

По данным «Торпедо», экс-игрок скончался в Мадриде. В составе чёрно-белых он выиграл Кубок СССР 1960 года, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. За московскую команду Посуэло провёл 72 матча и забил 24 мяча. На профессиональном уровне он также выступал за «Спартак» и «Зенит».