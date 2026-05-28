Спектакли, выставки, концерты и фестиваль: шесть ярких культурных событий июня

Впереди самое настоящее лето, и провести его нужно насыщенно и интересно. Куда можно сходить в июне в столице — в материале «Вечерней Москвы».
«Волшебная симфония в парке и 8000 свечей».
Благотворительный концерт приурочен к 18-летию Фонда Константина Хабенского и проводится в пользу его подопечных. Тема сказки станет связующей нитью вечера. В программе прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Ханса Циммера, Максима Дунаевского, Георгия Свиридова и Эдварда Грига, а на сцене выступят оркестр и солисты Lumisfera под управлением дирижера Павла Гогадзе и хор детской студии «Белый пароход». Голосом концерта станет народный артист России и основатель фонда Константин Хабенский. Вместе с ним на сцену выйдут друзья фонда: актриса театра и кино Софья Эрнст, актер и телеведущий Арсений Попов, актриса мюзиклов Наталия Быстрова и лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин.
Фонд Хабенского оказывает комплексную помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, а также занимается популяризацией легкой благотворительности, которая не требует каких-то специальных действий, а позволяет совмещать приятное с полезным.
Концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» как раз об этом: он объединяет музыку, эмоции и впечатления, прекрасный вечер в хорошей компании и важную миссию — поддержать Благотворительный фонд Константина Хабенского, ведь вся прибыль от продажи билетов направится в пользу его подопечных.
Когда: 2 июня в 20:30.Где: Зеленый театр ВДНХ (Москва, пр. Мира, 119, стр. 545). 6+.
Спектакль «Плохие хорошие».
Спектакль Евгения Писарева по комедии Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир» закрывает сезон на Основной сцене Театра им. А. С. Пушкина ярко, красочно и просто красиво, в лучших традициях легендарной сцены.
В центре сюжета — леди Маргарет Уиндермир, которая начинает подозревать мужа в измене. Однако тот не только отказывается развеять эти подозрения, но и приглашает на светский прием по случаю дня рождения жены загадочную миссис Эрлин, о которой говорят все. Спектакль наполнен яркими персонажами и остроумными диалогами, что является визитной карточкой произведений Уайльда.
Отдельного восторга заслуживают невероятные наряды персонажей, за которые отвечала Виктория Севрюкова, прославленный художник по костюмам. Все продумано до мельчайших деталей — так, как это было прописано у самого Уайльда.
В постановке задействованы Виктория Исакова, Евгения Леонова, Дмитрий Власкин, Кирилл Чернышенко, Ирина Бякова и другие.
Когда: 18 июня в 19:00.Где: Московский драматический театр им. А. С. Пушкина (Тверской бульвар, д. 23).16+
Фортепианный вечер в Особняке.
В декорациях исторического особняка XVIII века пройдет настоящий светский раут в роскошной обстановке: камерная атмосфера, узкий круг гостей, таинственное мерцание свечей, интерьеры исторического зала и фортепианная музыка в исполнении клавишника Михаила Балашова. В программе — классика, джазовые импровизации, популярные мелодии разных временных эпох, а также множество сюрпризов.
Формат ориентирован на живое общение, поэтому не бойтесь проявить себя: участвуйте в беседах, знакомьтесь и просто наслаждайтесь прекрасной компанией и волшебными моментами. Фишка вечера в специальной системе — на входе вы получите «браслет настроения», который поможет обозначить комфортный формат общения: предпочитаю отдыхать наедине, открыт к разговору и рад новым знакомствам. Однако здесь никто не навязывает вам разговоры и ненужное взаимодействие — каждый решает сам, чего хочет в данный момент.
Когда: 14 июня в 19:00.Где: Особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18).18+.
Выставка «Вера Мухина: диалоги, грани».
Новый выставочный проект Всероссийского музея декоративного искусства предлагает по-новому взглянуть на творческое наследие Веры Мухиной. Перед зрителем предстает не только автор легендарного образа «Рабочего и колхозницы», но и художник-исследователь и смелый экспериментатор, новатор международного масштаба, совершивший революцию в художественном стекле, архитектуре и монументальной пластике XX века.
Экспозиция охватывает почти полвека творческого поиска: от ученичества в Париже (1912−1914) и знакомства со стекольными мастерскими Италии и Франции до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде. Проект объединил произведения из 16 государственных музеев и частных коллекций, некоторые экспонаты будут показаны в Москве впервые.
Когда: с 3 июня. Где: Всероссийский музей декоративного искусства.
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!».
Проект театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» получился настолько успешным, что не только покорил сотни тысяч сердец, но и попал в Книгу рекордов России как мюзикл с наибольшим количеством зрителей за всю историю российского театра. И даже при таких показателях остались те, кто не смог попасть на показы. Именно для них легенда возвращается — правда, всего на несколько месяцев.
События мюзикла разворачиваются в середине 80-х годов — с их духом свободы, неформалами всех мастей, смелой модой, подпольными рок-квартирниками, поисками настоящей любви, испытаниями дружбы и верой в скорые перемены. Герои истории — молодые, пылкие романтики, которым предстоит сделать непростые выборы: быть счастливым или успешным, следовать навязанным ожиданиям или оставаться верным себе, жить по шаблону или решиться самому вершить свою судьбу. Спектакль наполнен проникновенными сценами и комичными ситуациями, а судьбоносные случайности и удивительные совпадения возникают буквально на каждом шагу.
Этим летом легендарные хиты группы «Секрет» снова будут звучать как голос бесстрашной молодости и эпохи больших надежд в сюжете о любви, дружбе и выборе.
Когда: 2−4,6−10, 12−14, 16−18, 20−25, 27−28, 30 июня. Где: Театр МДМ, Большой зал (Комсомольский проспект, 28).12+.
Фестиваль «Арт-куклы».
Гостей ждут более 100 праздничных мероприятий: концерты, театральные постановки, творческие мастер-классы, детская анимация и мультпарад. Главной площадкой фестиваля станет исторический атриум ЦДМ, где впервые будет проходить выставка авторских кукол. Экспозиция объединит 56 экспонатов.
Сердце выставки— уникальные куклы из фондов Музея Театра Образцова: Винни Сандерс по прозвищу Пух, Пятачок и Кролик из кукольного мюзикла Екатерины Образцовой «Винни по прозвищу Пух!». Кроме того, в одной из витрин представлены точные реплики кукол из первой редакции спектакля «Необыкновенный концерт» (1946) — Тангистка и конферансье Эдуард Апломбов, которого блистательно озвучивал Зиновий Гердт.
На выставке также представлены коллекционные экспонаты галереи авторских кукол и мягких игрушек Happiness. Они созданы в единственном экземпляре из экологичных материалов. Особое место занимают героини сказок: Царевна- Лебедь, Аленький цветочек, Красная царевна. В экспозиции также представлены сказочные анималистичные работы: дракон, ежик, бурундук, слон, зайка, кролик.
Вход свободный.
Когда: весь июнь. Где: ЦДМ на Лубянке (Театральный пр‑д, д. 5/1). 0+.
Летний сезон откроется в кинопарке «Москино» 30 мая. Для его посетителей подготовили музыкальные фестивали, показы фильмов под открытым небом, экскурсии по съемочным площадкам и другие мероприятия.