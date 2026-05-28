Спектакли, выставки, концерты и фестиваль: шесть ярких культурных событий июня

Проект театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» получился настолько успешным, что не только покорил сотни тысяч сердец, но и попал в Книгу рекордов России как мюзикл с наибольшим количеством зрителей за всю историю российского театра. И даже при таких показателях остались те, кто не смог попасть на показы. Именно для них легенда возвращается — правда, всего на несколько месяцев.