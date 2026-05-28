С коммунистическим ответом

Фракция КПРФ в областном заксобрании поставила перед губернатором Глебом Никитиным вопрос о росте задолженности нижегородцев за жилищно-коммунальные услуги и росте тарифов. Губернатор заявил, что реальная задолженность граждан больше, чем озвученные коммунистами 2,5 млрд руб., но в регионе она сокращается. Рост тарифов с 1 октября этого года также будет относительно небольшим по сравнению с другими регионами. С другой стороны, недостаточные тарифы, а тем более их заморозка препятствуют развитию ресурсоснабжающих организаций, загоняют их в убытки и приводят к росту аварий на сетях и некачественным услугам ЖКХ, отметил глава региона.