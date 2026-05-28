В Ростовской области откроют новую школу

В Батайске Ростовской области построят новую современную школу, об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Четырехэтажное здание возводят по программе «Все лучшее — детям» в рамках большого национального проекта. На эту стройку ушла крупная сумма — почти два миллиарда рублей.