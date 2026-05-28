Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня

Авиакомпания Air Arabia частично возобновляет свои рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
С 20 июня 2026 года авиакомпания возобновит выполнение рейсов G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа. Кроме того, с 27 июня будут добавлены рейсы G9 958/959 на том же направлении.
Однако остальные рейсы между ОАЭ и Россией останутся временно приостановленными как минимум до 31 августа 2026 года включительно.
Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут воспользоваться однократным бесплатным переносом вылета в пределах семи дней до или после первоначальной даты. Также доступна возможность бесплатной отмены билета с полным возвратом средств — на ваучер или на первоначальный способ оплаты.
В Air Arabia отметили, что из-за высокой нагрузки сроки обработки возвратов могут увеличиться, говорится в публикации.