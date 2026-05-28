Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня

Авиакомпания Air Arabia частично возобновляет свои рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 20 июня 2026 года авиакомпания возобновит выполнение рейсов G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа. Кроме того, с 27 июня будут добавлены рейсы G9 958/959 на том же направлении.

Однако остальные рейсы между ОАЭ и Россией останутся временно приостановленными как минимум до 31 августа 2026 года включительно.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут воспользоваться однократным бесплатным переносом вылета в пределах семи дней до или после первоначальной даты. Также доступна возможность бесплатной отмены билета с полным возвратом средств — на ваучер или на первоначальный способ оплаты.

В Air Arabia отметили, что из-за высокой нагрузки сроки обработки возвратов могут увеличиться, говорится в публикации.

14 мая стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года. В конце февраля воздушное пространство некоторых стран на Ближнем Востоке было закрыто на фоне обострения конфликта в регионе.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше