O"Key Group переименуют в «Группу ДА» после переезда в Россию

В прошлом году фирма продала свои гипермаркеты обществу «РБФ Ритейл», принадлежащему нынешнему менеджменту сети. После получения одобрения властей под управление команды перешли торговая марка «О’Кей», сама сеть магазинов и логистическая инфраструктура. При этом в люксембургском периметре O"Key Group осталась только сеть дискаунтеров «ДА!», насчитывающая свыше 200 точек.
Также стало известно, что акционеры O"Key Group решили сменить юрисдикцию с Люксембурга на Российскую Федерацию. Отмечалось, что перерегистрация юридического лица не повлияет на бизнес-процессы и операционную деятельность магазинов, а сама O"Key Group продолжит функционировать как европейская компания до завершения всех необходимых процедур.
