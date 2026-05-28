РЖД разрешили продажу билетов в Абхазию детям по свидетельству о рождении

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 14-летних российских граждан будут до 31 декабря 2027 года пропускать в Абхазию по свидетельству о рождении с указанием наличия российского гражданства.
«В связи с этим оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить в том числе по свидетельству о рождении», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, такая возможность позволит увеличить туристический поток.
С 20 января выезд детей до 14 лет в ряд стран ближнего зарубежья стал возможен только при наличии загранпаспорта.
