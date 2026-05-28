Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД разрешили продажу билетов в Абхазию детям по свидетельству о рождении

Граждане России до 14 лет вновь могут купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, говорится в сообщении на сайте РЖД.

Источник: РБК

Граждане России до 14 лет вновь могут купить железнодорожный билет в Абхазию по свидетельству о рождении, говорится в сообщении на сайте РЖД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 14-летних российских граждан будут до 31 декабря 2027 года пропускать в Абхазию по свидетельству о рождении с указанием наличия российского гражданства.

«В связи с этим оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить в том числе по свидетельству о рождении», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, такая возможность позволит увеличить туристический поток.

С 20 января выезд детей до 14 лет в ряд стран ближнего зарубежья стал возможен только при наличии загранпаспорта.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше