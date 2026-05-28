Волгоградские врачи впервые разрушили раковую опухоль заморозкой

Пациент, которому выполнили уникальную операцию, уже через несколько дней после нее ушел домой.

В областном онкодиспансере специалисты рентгенохирургического отделения впервые выполнили криодеструкцию — операцию по разрушению опухоли с помощью заморозки. Подробностями поделились в облздраве Волгоградской области.

58-летний мужчина проходил химиотерапию из-за метастазов в печени, но новообразование на терапию не откликалось и продолжало расти. Тогда, изучив состояние пациента, врачи приняли решение уничтожить очаг заболевания высокотехнологичным методом — заморозкой. С помощью современной ангиографической установки в тело пациента были введены криозонды, необходимые для резкого воздействия непосредственно на опухоль.

Стремительное снижение температуры до экстремально низких значений привело к гибели злокачественных клеток. Операция выполняется без разрезов и относится к малоинвазивным методам лечения. В связи с этим уже через день после вмешательства мужчину перевели в профильное отделение для наблюдения врачей, а затем и вовсе выписали домой.

А в областной больнице медики с помощью уникальной операции не только спасли жизнь пациентки, но и сохранили ей возможность стать мамой.