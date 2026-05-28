Мадьяр: Венгрия не намерена отправлять оружие и военную технику на Украину

Петер Мадьяр сообщил генеральному секретарю альянса, что Будапешт не будет направлять никакого оружия и боевой техники в зону российско-украинского конфликта. Эта встреча стала первой для политиков после того, как в Венгрии сменилось правительство. Премьер подтвердил свою позицию в соцсетях.
Кроме того, Будапешт ужесточил позицию по отношению к соседу и в экономической сфере. Ранее Венгрия приняла решение полностью остановить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.
Петер Мадьяр пояснил, что его правительство отзывает намерение выйти из Международного уголовного суда. Премьер также объявил о введении запрета на ввоз украинского зерна и других продуктов, произведенных предприятиями киевского режима.