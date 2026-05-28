В Зеленоградске отметят день рождения колеса обозрения «Глаз Балтики». Праздничное мероприятие в честь пятилетия аттракциона пройдёт 1 июня. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«Организаторы подготовили программу с увлекательным игровым шоу, подарками, сюрпризами и праздничным салютом. Ждём гостей и жителей города 1 июня в 14:00 на территории, прилегающей к колесу обозрения “Глаз Балтики”», — говорится в публикации.
Колесо обозрения «Глаз Балтики» высотой 50 метров открыли на променаде в Зеленоградске в июне. Аттракцион на 18 кабинок может одновременно вмещать более ста человек.